Администрация Байдена работает над передачей Украине ракет ATACMS большей дальности — NBC

После нескольких месяцев запросов украинской стороны, администрация Байдена работает над предоставлением Украине новых мощных баллистических ракет большой дальности ATACMS.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на двух американских чиновников.

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В конце прошлого года США начали поставлять Украине армейские тактические ракетные системы, известные как ATACMS, но пока они поставляли только более старые ATACMS средней дальности.

По информации источников, сейчас США склоняются к отправке версии ракеты большего радиуса действия, что позволит Украине нанести удар дальше вглубь оккупированного Россией Крымского полуострова.

Но финансирование США для поставок оружия в Украину остается неопределенным из-за сопротивления бывшего президента Дональда Трампа и его союзников-республиканцев в Конгрессе. На прошлой неделе Сенат принял пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 95 миллиардов долларов. Но непонятно, проголосует ли Палата представителей за это решение.

Представители Пентагона ответили журналистам, что США имеют ограниченный запас ATACMS и вряд ли отправят их в Украину без денег на пополнение собственных запасов.

По словам двух американских чиновников, если Конгресс одобрит увеличение финансирования для Украины, США могут включить ATACMS большой дальности в один из первых пакетов военной помощи, оплачиваемой за эти деньги. У США также есть боеприпасы и артиллерия, готовые немедленно отправить в Украину, если финансирование будет одобрено.

Кроме того, не исключено, что США могут попросить союзников предоставить Украине ракеты и пополнить свои запасы ATACMS.

Ранее сообщалось, что Украина может получить от США сотни ракет ATACMS, которые планировали утилизировать.

Напомним, президент Владимир Зеленский впервые подтвердил использование ATACMS на фронте 17 октября 2023 года.

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