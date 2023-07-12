Администрация Байдена "тихо" обсуждает возможность предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS – NYT

Ракеты ATACMS имеют дальность около 350 км и могут помочь украинцам во время контрнаступления.

В администрации президента США Джо Байдена непублично обсуждают, следует ли отправлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом говорится в статье The New York Times со ссылкой на источники среди официальных должностных лиц США и Европы.

Отмечается, что Соединенные Штаты все еще затрудняются присылать Украине любые из своих ограниченных запасов армейских тактических ракетных систем большой дальности — известных как ATACMS.

Двое американских и один европейский чиновники рассказали журналистам NYT о негласных прениях в администрации Байдена относительно того, отправлять ли Украине хотя бы несколько управляемых ракет класса "земля-земля", которые зарезервированы для ответа на другие угрозы безопасности.

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Обсуждения в Белом доме проходят на фоне решения Франции передать Украине ракеты SCALP, дальность полета которых составляет не менее 250 км.

В издании отмечают, что теперь США могут либо последовать примеру союзников и передать ATACMS, либо, наоборот, отказаться от этой идеи, поскольку Киев и так уже получил определенное количество дальнобойных ракет от Британии и Франции.

Ракет ATACMS в США немного

Источники в Пентагоне предупредили, что американский арсенал ATACMS относительно невелик, а ракеты были предназначены для других военных планов США, в том числе на Корейском полуострове. Отмечается, что с момента разработки ракеты в 1980-х годах было изготовлено около 4000 ATACMS.

Предоставление их Украине поставит под угрозу безопасность других горячих точек в мире, пишет NYT.

Что говорит украинский МИД

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода" сказал, что США пока не передают Украине дальнобойные ракеты ATACMS по "объективным причинам".

"Я знаю некоторые причины, почему США еще не приняли это решение. Они достаточно объективны. Мы с ними работаем. Но США принимают решение о предоставлении нам некоторых других типов оружия. Это очень сложные решения. А они их принимают", – сказал Кулеба.

У министра "нет впечатления, что решение о передаче Украине ATACMS не принимается умышленно".

"Там есть определенные проблемы, есть определенные аспекты, для которых нужно найти решение для того, чтобы это было предоставлено. Но США делают реально очень многое для нас. Мы им за это очень благодарны", – подытожил Кулеба.

ATACMS – американские баллистические ракеты класса "земля-земля", дальность которых в зависимости от модификации колеблется от 160 до 300 км.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал западных партнеров предоставить Украине ракеты ATACMS и заявил, что эти ракеты "ускорят наши шаги вперед".

Напомним, что 7 июля США официально подтвердили передачу Украине кассетных боеприпасов.

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