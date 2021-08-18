Администрация Байдена заблокировала доступ талибов к миллиардам долларов в американских банках

Центробанк Афганистана имеет активы на сумму $9,5 миллиарда, значительная часть которых находится на счетах в Федеральной резервной системе Нью-Йорка и финансовых учреждениях с США.
В воскресенье администрация Джо Байдена заморозила международные резервы Афганистана, которые хранятся на американских банковских счетах, заблокировав доступ талибов к миллиардам долларов. Решение приняла министр финансов Джанет Йеллен и сотрудники Управления по контролю за иностранными активами (подразделение Минфина).
Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Талибан не сможет воспользоваться какими бы то ни было активами центрального банка, которые афганское правительство хранит в Соединенных Штатах", — заявил представитель администрации Байдена.
Отмечается, что Афганистан является одной из беднейших стран мира и сильно зависит от американской помощи, выделение которой оказалось под вопросом. По мнению экспертов, администрация Байдена также, вероятно, столкнется с трудным выбором относительно того, что делать с существующими санкциями в отношении Талибана, которые могут осложнить доставку международной гуманитарной помощи населению, которое находится на грани катастрофы.
Центробанк Афганистана имеет активы на сумму $9,5 миллиарда, значительная часть которых находится на счетах в Федеральной резервной системе Нью-Йорка и финансовых учреждениях с США.
Напомним:
- США заявили, что талибы захватили "значительную часть" предоставленной Афганистану военной техники. Талибы получили доступ к американским боевым вертолетам "Black Hawk" и другому оборудованию.
- Американский президент Джо Байден убежден, что решение вывести войска США из Афганистана было правильным, и не жалеет о его принятии.