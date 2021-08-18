Администрация Байдена заблокировала доступ талибов к миллиардам долларов в американских банках

Центробанк Афганистана имеет активы на сумму $9,5 миллиарда, значительная часть которых находится на счетах в Федеральной резервной системе Нью-Йорка и финансовых учреждениях с США.

В воскресенье администрация Джо Байдена заморозила международные резервы Афганистана, которые хранятся на американских банковских счетах, заблокировав доступ талибов к миллиардам долларов. Решение приняла министр финансов Джанет Йеллен и сотрудники Управления по контролю за иностранными активами (подразделение Минфина).

Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

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"Талибан не сможет воспользоваться какими бы то ни было активами центрального банка, которые афганское правительство хранит в Соединенных Штатах", — заявил представитель администрации Байдена.

Отмечается, что Афганистан является одной из беднейших стран мира и сильно зависит от американской помощи, выделение которой оказалось под вопросом. По мнению экспертов, администрация Байдена также, вероятно, столкнется с трудным выбором относительно того, что делать с существующими санкциями в отношении Талибана, которые могут осложнить доставку международной гуманитарной помощи населению, которое находится на грани катастрофы.

Центробанк Афганистана имеет активы на сумму $9,5 миллиарда, значительная часть которых находится на счетах в Федеральной резервной системе Нью-Йорка и финансовых учреждениях с США.

Напомним:

США заявили, что талибы захватили "значительную часть" предоставленной Афганистану военной техники. Талибы получили доступ к американским боевым вертолетам "Black Hawk" и другому оборудованию.

к американским боевым вертолетам "Black Hawk" и другому оборудованию. Американский президент Джо Байден убежден, что решение вывести войска США из Афганистана было правильным, и не жалеет о его принятии.

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