Администрация Трампа уволила должностных лиц, отвечающих за ядерную безопасность США — CNN

Руководство уволило ядерный персонал, не понимая, что именно они контролируют запасы оружия в стране.

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа уволили более 300 сотрудников 14 февраля 2025 года в Национальном управлении ядерной безопасности — агентстве, которому поручено руководить ядерными запасами страны — в рамках масштабных увольнений в Министерстве энергетики.

Об этом пишет CNN со ссылкой на четырех человек, осведомленных в этом вопросе.

Источники сообщили, что чиновники, похоже, не знали, что это агентство контролирует ядерное оружие Америки.

Представитель Министерства энергетики отрицает количество пострадавшего персонала, сообщив журналистам, что "менее 50 человек" были уволены и, мол, что уволенные сотрудники "выполняли преимущественно административные и канцелярские функции".

Но в то же время некоторые уволенные сотрудники работали на местах, где создают ядерное оружие. Эти сотрудники присматривают за подрядчиками, создающими ядерное оружие, и проверяют это оружие.

В него также вошли сотрудники штаб-квартиры Национального управления ядерной безопасности, пишущие требования и инструкции для подрядчиков, создающих ядерное оружие. Источник сообщил CNN, что они считают, что этих людей уволили, потому что "никто не удосужился понять, что мы делаем, и важность нашей работы для национальной безопасности страны".

Члены Конгресса сообщили Министерству энергетики о своих беспокойствах по поводу увольнений.

"Конгресс испугался, потому что, кажется, министерство обороны на самом деле не осознавало, что NNSA контролирует ядерные запасы. Ядерное сдерживание является основой американской безопасности и стабильности – и точка. Людей чрезвычайно пугают любые, даже очень маленькие дыры, даже в обслуживании этого средства сдерживания".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить ядерное оружие и достаточное количество ракет, чтобы остановить Россию, если процесс вступления Украины в НАТО затягивается.

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