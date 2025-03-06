Администрация Трампа готовится отменить временный статус для 240 000 украинцев – СМИ

Ожидается, что решение может быть принято уже в апреле.

США могут лишить временного правового статуса около 240 000 украинцев, выехавших из-за войны, что потенциально чревато их депортацией.

Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией, а также чиновник администрации Дональда Трампа, передает Reuters.

Ожидается, что решение может быть принято уже в апреле и станет кардинальным изменением политики по сравнению с администрацией Джо Байдена, которая предоставляла украинцам гуманитарную защиту.

Подготовка к отмене статуса украинцев началась еще до того, как Трамп публично обострил отношения с Владимиром Зеленским на прошлой неделе. Это часть более широкой стратегии администрации по ограничению правового статуса для более чем 1,8 миллиона мигрантов, получивших временное разрешение на пребывание в США по программам Байдена.

Представительница Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин заявила, что в настоящее время ведомство не делало никаких официальных заявлений по этому поводу. Белый дом и посольство Украины также не предоставили комментарии.

Напомним. Кабмин принял решение о выделении 150 миллионов гривен на программу содействия возвращению украинских беженцев из-за границы.