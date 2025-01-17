Администрация Трампа может помочь Украине заключить сильное соглашение о прекращении огня с Россией — Блинкен

Если такое перемирие будет достигнуто, нужно убедиться, чтобы оно будет продолжительным.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность в том, что избранный президент Дональд Трамп сможет заключить "выгодное соглашение" для Украины. Команда Трампа будет работать над созданием сильного мирного соглашения, если украинская сторона этого пожелает.

Об этом сообщило NTV.

"Я уверен, что новая администрация будет в состоянии помочь заключить выгодное соглашение, если украинцы этого пожелают", – сказал Блинкен в интервью телеканалу.

Он также подчеркнул, что России не удалось подчинить Украину "благодаря администрации президента США Джо Байдену" и другим международным партнерам.

Напомним, если союзники сократят военную помощь и начнут принуждать к преждевременному прекращению огня, Путин сможет отдохнуть, перевооружиться и снова атаковать, убеждены Остин и Блинкен.

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