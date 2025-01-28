Администрация Трампа начала расследование против прокуроров, которые вели дела о штурме Капитолия

Исполняющий обязанности прокурора в Вашингтоне (округ Колумбия) Эд Мартин начал расследование в отношении прокуроров, выдвинувших против некоторых мятежников.

Администрация нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа приступила к "специальному проекту" для расследования действий прокуроров, которые вели дела против участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на соответствующий документ.

"Исполняющий обязанности прокурора в городе Вашингтон (округ Колумбия) Эд Мартин начал расследование в отношении прокуроров, выдвинувших против некоторых мятежников обвинения в препятствовании правосудию, которые в конце концов были отвергнуты из-за решения Верховного суда прошлым летом", — отмечается в сообщении.

Мартин приказал передавать всю информацию, связанную с обвинением, двум назначенным прокурорам.

Отметим, что Эд Мартин, назначенный исполняющим обязанности прокурора в округе Колумбия, ранее был консервативным активистом и комментатором, организовавшим движение "Остановите кражу" — в поддержку заявлений Трампа о "украденных" выборах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Капитолий пытался проникнуть мужчина с мачете и ножами.

Кроме того, мы ранее информировали, что у Капитолия арестовали мужчину с факелом и сигнальным пистолетом.

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