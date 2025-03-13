Администрация Трампа не продлила лицензию, позволяющую работать с подсанкционными банками РФ

Исключения касались транзакций по природному газу, нефти и нефтепродуктам, углю, урану и соответствующим технологиям.

Администрация Дональда Трампа не продлила срок действия исключения из санкционного режима, позволяющего осуществлять операции с российскими банками, которые касались оплаты за энергоресурсы.

Об этом говорится в материале "Европейской правды" со ссылкой на генеральную лицензию 8L Министерства финансов США, срок действия которой истек 12 марта.

Эта лицензия позволяла совершать сделки, "связанные с энергетикой", с 12 подсанкционными банками РФ.

Ранее исключения касались транзакций по природному газу, нефти и нефтепродуктам, углю, урану и соответствующим технологиям. Так что эта генеральная лицензия позволяла российским банкам обрабатывать платежи за энергоносители, в том числе нефть РФ.

13 марта эта лицензия, впервые выданная администрацией Джо Байдена в феврале 2022 года после полномасштабного вторжения, так и не была возобновлена.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп не подтвердил действие генеральной лицензии, после чего официальных комментариев по этому вопросу не последовало.

Между тем, некоторые западные СМИ утверждают, что администрация Трампа пока не предоставила ответ о продлении документа. Также есть мнение, что непродление лицензии является "переговорной тактикой для завершения войны".

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация Белого дома не будет сомневаться и введет максимальные экономические санкции против РФ, если это поможет всадить ее за стол переговоров с Украиной и достичь мирного урегулирования конфликта.

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