Администрация Трампа подала в суд на Чикаго и штат Иллинойс: что произошло

Это первый иск в новой каденции Дональда Трампа.

Администрация президента США Дональда Трампа подала в суд на штат Иллинойс и Чикаго из-за несоблюдения миграционной политики республиканцев.

Об этом сообщает NBC News.

Отмечается, что политика Чикаго по введению городов-убежищ препятствует федеральным властям обеспечивать соблюдение миграционного законодательства.

Этот иск против штатов или муниципалитетов, имеющих действующую политику города-убежища, стал первым в новой каденции Дональда Трампа.

Он является последним инструментом, используемым администрацией президента, поскольку она пытается быстро продвигать свою массовую депортацию нелегальных иммигрантов.

NBC отмечает, что термин "города-убежища" не является официальным. Ими обозначают те города и муниципалитеты, которые приняли законы, запрещающие или ограничивающие сотрудничество местных чиновников с федеральными властями по вопросам иммиграции.

Напомним, Дональд Трамп убежден, что прогресс в остановке войны в Украине. По его словам, в переговорах по миру в Украине есть определенный прогресс.

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