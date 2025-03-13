Администрация Трампа ужесточает санкции против российского нефтяного, газового и банковского секторов — CBS

В США не продлили действие исключения из санкционного режима, позволяющего осуществлять операции с российскими банками, которые касались оплаты за энергоресурсы.

Администрация президента США Дональда Трампа вводит дополнительные ограничения в отношении российского нефтяного и газового секторов.

Об этом сообщает CBS.

"Администрация Трампа накладывает дополнительные ограничения на российский нефтяной, газовый и банковский секторы путем дальнейшего ограничения доступа России к платежным системам США", — говорится в сообщении со ссылкой на информацию собственных источников.

Более того, как сообщалось ранее, США не продлили лицензию для российских банков, которые проводили операции по торговле энергоносителями в качестве исключения.

Теперь все транзакции запрещены в соответствии с действующими санкциями (исключения были приняты при Байдене).

"Решение о дальнейшем ограничении доступа к американским банковским системам усложняет для других стран покупку российской нефти, таким образом ограничивая ее глобальные предложения. Это может привести к скачку цены еще на 5 долларов за баррель, заметному скачку после снижения цен в последние недели", — говорится в сообщении.

Министр финансов Скотт Бессент заявил ранее, что США не будут сомневаться и введут максимальные экономические санкции против РФ, если там не согласятся на соглашение об остановке боевых действий и не сядут за стол переговоров с Украиной.

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