Администрация США смягчает миграционные рейды после убийства в Миннеаполисе

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Администрация президента США демонстрирует смягчение политики по рейдам против мигрантов после убийства Алекса Претти, произошедшего в Миннеаполисе с участием сотрудников федеральных служб.

Высокопоставленный чиновник Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) Том Гоман сообщил журналистам об уменьшении количества сотрудников ведомства в Миннеаполисе, передает CNN.

«Сокращение произойдет на основе договоренностей… Но оно может быть еще больше, если прекратятся язык ненависти, препятствия и вмешательства», — заявил Гоман.

Реклама

По его словам, дальнейшие операции должны быть целевыми и сосредоточенными на реальных угрозах безопасности. Это, как говорится, свидетельствует об отходе от практики масштабных чисток и задержаний случайных людей.

«Я не хочу даже слышать, что все, что здесь происходило, было идеальным», — подчеркнул чиновник.

Он заверил, что в отношении непрофессионально действующих агентов «будут разбираться», а сами операции в дальнейшем должны стать «безопаснее» и проводиться «по правилам».

В то же время Гоман подчеркнул, что администрация США не отказывается от выполнения своей миссии. По его словам, он будет продолжать работу «пока проблема не будет решена».

Реклама

Ранее сообщалось, что убийство протестующего в Миннесоте может повлечь за собой новый шатдаун в США.

Мы ранее информировали, что спустя три недели после скандального убийства женщины в Миннеаполисе сотрудниками иммиграционной и таможенной службы США (ICE) в том же городе снова застрелили человека.