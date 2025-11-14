Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Администрация Дональда Трампа готовится депортировать многочисленных украинцев с окончательными приказами о высылке на разрушенную войной родину.

Об этом сообщает Washington Post.

В среду Министерство юстиции США заявило в судебном представлении, что правительство планирует депортировать 41-летнего Романа Суровцева в Украину уже в понедельник.

Его адвокаты заявили, что, похоже, Иммиграционная и таможенная служба пытается выслать «значительное количество» граждан Украины, а другим задержанным сообщили, что их вывезут «военными рейсами в Украину или Польшу в понедельник».

Ольга Стефанишина, посол Украины в США, заявила, что посольству известно о «примерно 80 гражданах Украины», которые имеют окончательный приказ о выдворении «из-за нарушения американского законодательства».

По словам дипломата, американские власти работают над логистическими мерами для проведения депортации, «принимая во внимание отсутствие прямого международного воздушного сообщения с Украиной».

«Следует отметить, что депортация является широко используемым правовым механизмом, предусмотренным иммиграционным законодательством большинства стран мира. Это рутинная процедура, которая применяется ко всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые нарушают условия пребывания на территории США, независимо от их гражданства», — сказала Стефанишина.

Адвокаты Суровцева, Эрик Ли и Крис Годшалл -Беннетт, заявили, что они обеспокоены тем, что украинцы и другие бывшие граждане Советского Союза рискуют быть высланными, не имея возможности протестовать против депортации.

«Украина является зоной боевых действий, в настоящее время она находится в военном положении, и вполне вероятно, что любые депортированные будут принудительно мобилизованы в армию и отправлены на фронт, где они столкнутся с высокой вероятностью смерти», — говорят адвокаты.

Представитель Министерства внутренней безопасности США заявил, что «по соображениям оперативной безопасности ICE не подтверждает предстоящие операции по депортации», но что Суровцев «получил полную надлежащую правовую процедуру», и что «каждый задержанный получает надлежащую правовую процедуру и его претензии были выслушаны».

Если депортируют всех 80 человек, это будет самый высокий показатель за последние годы. По данным Иммиграционной службы, в 2024 финансовом году из США было депортировано 53 украинца.

Согласно международным договорам, чиновники не должны отправлять людей в страны, где их могут преследовать или пытать. Даже злостные преступники должны быть защищены от пыток.

Но правозащитники говорят, что администрация Трампа расширяет границы этих принципов, пытаясь отправить людей с криминальным прошлым в такие страны, как Южный Судан, который находится на грани гражданской войны, а теперь и в Украину.

Напомним, Администрация президента США Дональда Трампа готовится к радикальному шагу — беспрецедентному сокращению программы приема беженцев, планируя установить лимит в 7 500 человек в следующем году.