Администрация Трампа ищет замену министру обороны Хегсету, несмотря на публичную поддержку

Министр обороны США Пит Хегсет. / © Getty Images

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Администрация Дональда Трампа начала поиски нового министра обороны вместо Пита Хегсета. Эта информация появилась на фоне сообщений о том, что Хегсет обсуждал планы ударов по хуситам в приватном чате Signal, где также участвовали его жена и брат.

Об этом пишет NPR.

В то же время Белый дом публично заявил о "решительной поддержке" Хегсета. Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт сообщила журналистам в понедельник, что президент Трамп "вполне доверяет" министру обороны, передает The Guardian.

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"Президент полностью доверяет секретарю Хегсета. Я говорил с ним об этом сегодня утром, и он решительно поддерживает его", – заявила Ливитт.

В интервью Fox News Ливитт также назвала работу Хегсета "феноменальной", добавив, что обвинения являются результатом противодействия Пентагона "монументальным изменениям", которые пытается ввести министр обороны.

Напомним, министр обороны США Пит ГХегсет поделился деталями мартовского удара по хуситам в Йемене в групповом чате, в который входили его жена, брат и личный адвокат.