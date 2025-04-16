Администрация Трампа ликвидировала учреждение, боровшееся с российскими фейками

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

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В Госдепартаменте США ликвидировали подразделение, которое занималось противодействием иностранным информационным манипуляциям.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря Марко Рубио, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства США.

«Я объявляю о закрытии Управления по борьбе с иностранными информационными манипуляциями и вмешательством», — заявил он.

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Он объяснил закрытие этого учреждения тем, что до его деятельности стоила американским налогоплательщикам более 50 миллионов долларов в год и якобы противоречила фундаментальным принципам свободы слова.

Рубио обвинил подразделение в «миллионных расходах на подавление и цензуру голосов самих американцев, интересы которых он должен защищать».

По его словам, в США «людей увольняли, преследовали и даже арестовывали только за выражение собственного мнения».

Управление по борьбе с иностранными информационными манипуляциями и вмешательством (R/FIMI) было создано в 2024 году на базе Центра глобального взаимодействия (Global Engagement Center, GEC). Это ведомство боролось с дезинформационными кампаниями, инициированными другими странами, включая Россию, Иран и Китай.

Деятельность офиса вызвала резкую критику со стороны ближайшего окружения президента Дональда Трампа. В частности, миллиардер Илон Маск назвал структуру «угрозой демократии».

Напомним, ранее администрация президента США Дональда Трампа приостановила деятельность программы отслеживания похищенных Россией украинских детей, которой занимался Йельский университет, и больше ее не финансирует.