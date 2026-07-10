Дональд Трамп и Сенат США / © ТСН.ua

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Администрация президента США Дональда Трампа одобрила обновленный законопроект о так называемых «адских санкциях» против России. Документ предусматривает введение, в частности, 500-процентных пошлин для стран, продолжающих закупать российскую нефть, газ и уран.

Об этом говорится в совместном заявлении американских сенаторов, которое цитирует агентство Reuters.

О достижении договоренности с Белым домом сообщили сенаторы Ричард Блюменталь, Линдси Грэм, Джин Шахин и Роджер Викер.

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«Мы с гордостью объявляем, что достигли соглашения с администрацией Трампа о продвижении нашего обновленного законодательства о санкциях против России. Мы очень довольны этим значительным прогрессом и рассчитываем, что очень скоро введем это законодательство в действие», — говорится в заявлении.

Сенаторы подчеркнули, что ужесточение санкций необходимо на фоне продолжающихся российских атак против гражданского населения Украины.

«Поскольку Россия активизирует убийства мирного населения, крайне важно, чтобы законодательная и исполнительная ветви власти работали вместе над созданием инструментов, которые позволят наложить высокие санкции на тех, кто покупает российскую нефть и природный газ, подпитывая военную машину Путина», — отметили они.

Как сообщает Reuters, сенатор Линдси Грэм после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что компромисс с Белым домом открывает путь к принятию документа.

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«Мы достигли соглашения с Белым домом по поводу той версии законопроекта о санкциях против России, которую они поддержат. Это означает, что он станет законом», — сказал Грэм.

В администрации Трампа пока не прокомментировали это заявление.

Что предусматривают «адские санкции» против РФ

Законопроект наделяет президента США полномочиями вводить 500-процентные пошлины на импорт из стран, которые продолжают закупать российскую нефть, природный газ и уран. Кроме того, документ предусматривает вторичные санкции против компаний и стран, помогающих России обходить международные ограничения и поддерживающих финансирование её военной машины.

Ранее этот законопроект уже получил поддержку 85 из 100 американских сенаторов, однако его рассмотрение было приостановлено по просьбе Белого дома, стремившегося сохранить пространство для возможных переговоров с Москвой.

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Администрация Дональда Трампа также настаивала на внесении изменений, которые оставляют за президентом более широкие полномочия по определению механизма применения санкций.

Напомним, ранее США не продлили исключения в отношении российской нефти. С 16 июня санкции в отношении «Роснефти» и «Лукойла» возобновлены в полном объеме.

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