Администрация Трампа сокращает 1200 должностей в ЦРУ: какую угрозу несет масштабная реорганизация разведки США

ЦРУ / © Associated Press

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Администрация президента Дональда Трампа объявила о масштабном сокращении персонала в Центральном разведывательном управлении и других разведывательных агентствах США. Согласно планам, в течение нескольких лет будет сокращено около 1200 должностей в ЦРУ, а также тысячи других в таких агентствах, как Агентство национальной безопасности (NSA), Агентство военной разведки (DIA), Национальное управление геопространственной разведки (NGA) и Национальное разведывательное управление (NRO).

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники.

Эти сокращения являются частью более широкой инициативы администрации Трампа по уменьшению федеральных расходов и реструктуризации правительства. Часть сокращений будет достигнута путем уменьшения найма, а не прямыми увольнениями. Около 500 сотрудников ЦРУ уже подали заявления на досрочный уход на пенсию.

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Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что эти шаги направлены на "обновление" агентства и обеспечение его соответствия приоритетам национальной безопасности администрации. В частности, планируется усиление внимания к Китаю и борьба с контрабандой синтетических наркотиков, таких как фентанил.

Однако критики выражают обеспокоенность возможными последствиями таких сокращений. Сенатор-демократ Марк Уорнер отметил, что "эти широкомасштабные, безрассудные сокращения опытного разведывательного персонала администрацией Трампа несомненно подрывают нашу способность выявлять и реагировать на угрозы, делая Америку менее безопасной".

Кроме того, существуют опасения по поводу возможной вербовки уволенных или недовольных сотрудников иностранными разведками, в частности со стороны Китая и России.

Эти сокращения происходят на фоне более широких усилий администрации Трампа по реорганизации федерального правительства, включая создание Департамента правительственной эффективности (DOGE) под руководством Илона Маска. Хотя DOGE не оказывает прямого влияния на ЦРУ, его деятельность уже привела к значительным изменениям в других федеральных агентствах.

В целом эти шаги вызывают серьезные дебаты относительно баланса между эффективностью правительства и обеспечением национальной безопасности.

Напомним, что ранее Маск предположил, что может покинуть пост руководителя DOGE уже в конце мая - после выполнения обещания сократить дефицит бюджета США на триллион долларов.