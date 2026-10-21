Администрация Трампа требовала тайно сломать машину для голосования: что выяснили журналисты

Дональд Трамп / © Associated Press

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Администрация президента США Дональда Трампа пыталась привлечь федеральное Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) для тайного исследования уязвимостей машин для голосования. Чиновники Министерства внутренней безопасности потребовали приобрести одно из устройств, сломать его и передать полученные результаты Белому дому, не сообщая производителю о найденных проблемах.

Об этом говорится в расследовании ProPublica , журналисты которого пообщались с двумя бывшими чиновниками американской администрации, осведомленными о ситуации.

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По данным издания, необычная доверенность поступила через несколько месяцев после начала второго президентского срока Трампа.

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Политические назначенцы Министерства внутренней безопасности хотели, чтобы CISA приобрела машину для голосования, проверила ее на уязвимости и передала результаты исследования Белому дому.

В то же время сотрудникам агентства приказали не сообщать компании-производителю о выявленных недостатках, что противоречило обычным процедурам кибербезопасности.

Почему сотрудники CISA отказались выполнять приказ

По словам одного из бывших должностных лиц, требование вызвало шок среди специалистов ведомства.

CISA создавали для защиты критической инфраструктуры США, включая избирательные системы, от кибератак. Агентство сотрудничало с властями штатов и производителями оборудования, помогая обнаруживать и устранять уязвимости.

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Однако новое требование предполагало сокрытие результатов проверки от производителя.

Один из собеседников ProPublica предположил, что полученные данные могли использоваться для обжалования нежелательных результатов голосования.

«У меня возникло мнение, что они могут держать это как козырь в рукаве, чтобы отменить какие-либо результаты выборов, которые им не понравятся. Это противоречит всему, что олицетворяет CISA», — рассказал бывший чиновник.

В то же время, доказательств того, что администрация действительно планировала использовать результаты такого излома для отмены выборов, журналисты не привели.

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Сотрудники агентства не согласились выполнять требование, объясняя, что не имеют для этого необходимых технических возможностей.

В частности, специалистов, способных провести такую операцию, незадолго до этого уволили в рамках сокращения государственного аппарата, инициированного Департаментом правительственной эффективности (DOGE) под руководством Илона Маска.

После неоднократных отказов должностные лица Министерства внутренней безопасности перестали настаивать на выполнении поручения.

Как администрация Трампа сократила агентство по защите выборов

По информации ProPublica, с начала второго президентского срока Трампа штат CISA сократился примерно на треть.

Более тысячи сотрудников уволили или они покинули ведомство.

В то же время, проект федерального бюджета на 2027 год предусматривает сокращение финансирования агентства еще на 700 миллионов долларов. Это может привести к увольнению около 900 работников.

Журналисты отмечают, что такие кадровые и финансовые решения ослабили возможности агентства по защите избирательной инфраструктуры.

Представители избирательных органов нескольких штатов сообщили, что во время подготовки к промежуточным выборам 2026 фактически остались без привычной федеральной помощи.

В частности, речь идет о технической поддержке, обмене информацией о киберугрозах и совместной проверке защищенности избирательных систем.

В США опасаются новых споров вокруг результатов выборов

На фоне сокращения работы CISA американские чиновники и эксперты по кибербезопасности выражают обеспокоенность возможными попытками поставить под сомнение результаты промежуточных выборов в Конгресс.

По данным ProPublica, представители одной из крупных избирательных юрисдикций уже проводили закрытые консультации с производителями оборудования, готовясь к возможным попыткам федеральных властей изъять машины для голосования или объявить их ненадежными.

В Демократической партии также инициировали проверку способности CISA выполнять свои функции и потребовали объяснений по использованию средств, выделенных Конгрессом в защиту выборов.

В то же время Белый дом отверг критику.

Представитель администрации Лорен Бис заявила ProPublica, что Дональд Трамп сделал больше любого другого президента США для обеспечения свободных и честных выборов.

Министерство внутренней безопасности и CISA не ответили на вопросы журналистов по поводу обстоятельств тайного поручения.

Напомним, в 2020 году CISA подтвердило надежность прошедших президентских выборов в США, завершившихся победой Джо Байдена.

Тогдашний директор агентства Крис Кребс публично опровергал бездоказательные утверждения о масштабных фальсификациях и сломе избирательных систем. После этого Дональд Трамп уволил его с должности.

Напомним, что Трамп выставил Украине счет за помощь: что хочет получить

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