Администрация Трампа уволила вице-адмирала США в НАТО: чистка в нацбезопасности продолжается

НАТО. / © Associated Press

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Вице-адмирал ВМС США Шошана Чатфилд, представлявшая страну в Военном комитете НАТО , была уволена — вероятно, в рамках продолжающейся в администрации Дональда Трампа масштабной очистки высших должностей национальной безопасности.

Об этом сообщили три источника агентству Reuters.

Пентагон пока официально не подтвердил информацию, однако союзники США уже были уведомлены об отстранении Чатфилда.

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Вице-адмирал Чатфилд – одна из немногих женщин с тремя звездами в ВМС, а также первая женщина, возглавлявшая Военно-морской колледж до 2023 года.

Ее увольнение стало очередным в серии всколыхнувших Пентагон кадровых решений. Перед этим администрация устранила генерала Тимоти Хо, руководителя Агентства нацбезопасности и Киберкомандования США, а также адмирала Лизу Франкетти – первую женщину, возглавлявшую военно-морские операции.

Министр обороны Пит Хегсет во время февральской поездки в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе предупредил союзников о новом курсе Вашингтона, подчеркнув, что Европа больше не может "рассматривать США как спонсора своей обороны".

Официальные причины отстранения Чатфилда пока не обнародованы. По информации источников, одной из причин могли стать ее высказывания в поддержку инициатив по разнообразию, инклюзии и равенству (DEI), которые новый глава Пентагона активно отменяет.

"Необоснованное увольнение вице-адмирала Чатфилд является позором", - прокомментировал сенатор-демократ Джек Рид, добавив, что "молчание республиканцев по этому поводу - тревожное".

Полковник Дэйв Батлер в разговоре с журналистами не подтвердил прямо решение, однако отметил, что нынешняя политика Минобороны предполагает сворачивание программ, которые, по словам Хегсета, разделяют армию и подрывают боеспособность.

В недавнем интервью Harvard Magazine Чатфилд, которая в 2005–2006 годах руководила вертолетной эскадрильей MH-60S Sea Hawk, упоминала о предвзятости, с которой иногда сталкиваются женщины-офицеры.

"Один матрос среднего звена спросил: "Мэм, вы умеете управлять одним из этих вертолетов?" А я улыбнулась и сказала: "Да, на самом деле это обязательное условие для этой работы!"

Увольнение Чатфилд дополнило волну кадровых решений в структурах нацбезопасности: ранее были устранены председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Браун и несколько чиновников с опытом работы в администрации Байдена.

Бывшие и нынешние чиновники утверждают, что новая команда Белого дома подозрительно относится к любому, кто имел связи с предыдущим правительством или выступал за многостороннее сотрудничество, в частности, с НАТО.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте рассказал, возможно ли участие войск НАТО как миротворцев в Украине.