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Администрация Трампа выставила на продажу штаб-квартиру "Голоса Америки" - СМИ
В рамках масштабной кампании по продаже федеральной недвижимости администрация президента Дональда Трампа выставила на продажу здание вещателя Голос Америки.
Администрация президент США Дональд Трампа планирует продать штаб-квартиру "Голоса Америки".
Об этом пишет Bloomberg.
Этот шаг является частью более широкой инициативы администрации Трампа по продаже 443 федеральных объектов по всей стране, включая офисы ключевых агентств с целью уменьшения расходов и оптимизации использования государственной недвижимости. В общей сложности планируется реализовать почти 80 миллионов квадратных футов коммерческой площади, что может сэкономить налогоплательщикам около 430 миллионов долларов ежегодно.
Wilbur J. Cohen Federal Building, где расположена штаб-квартира "Голоса Америки", является одним из самых заметных зданий в этом списке.
Продажа этого здания может оказать значительное влияние на деятельность Голоса Америки и его способность выполнять свою миссию по предоставлению объективной информации аудитории по всему миру.
Напомним, что ранее суд остановил попытку администрации Трампа закрыть "Голос Америки".