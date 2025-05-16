Администрация Трампа выставила на продажу штаб-квартиру "Голоса Америки" - СМИ

Дональд Трамп / © Associated Press

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Администрация президент США Дональд Трампа планирует продать штаб-квартиру "Голоса Америки".

Об этом пишет Bloomberg.

Этот шаг является частью более широкой инициативы администрации Трампа по продаже 443 федеральных объектов по всей стране, включая офисы ключевых агентств с целью уменьшения расходов и оптимизации использования государственной недвижимости. В общей сложности планируется реализовать почти 80 миллионов квадратных футов коммерческой площади, что может сэкономить налогоплательщикам около 430 миллионов долларов ежегодно.

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Wilbur J. Cohen Federal Building, где расположена штаб-квартира "Голоса Америки", является одним из самых заметных зданий в этом списке.

Продажа этого здания может оказать значительное влияние на деятельность Голоса Америки и его способность выполнять свою миссию по предоставлению объективной информации аудитории по всему миру.

Напомним, что ранее суд остановил попытку администрации Трампа закрыть "Голос Америки".