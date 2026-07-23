Администрация Трампа задерживает 400 млн долларов Украине: деньги могут «зависнуть» до 2029 года

Сенатор Дик Дурбин

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Администрация президента США Дональда Трампа неожиданно отказалась предоставить Украине утвержденную военную помощь на сумму $400 млн.

Об этом заявил сенатор Дик Дурбин на слушаниях в комитете Сената.

По его словам, администрация Трампа откладывает выделение Украине дополнительных 400 миллионов долларов военной помощи, несмотря на одобрение финансирования Конгрессом. В ходе обмена репликами Дурбин расспросил председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна, который сказал, что не знает об этом предполагаемом плане.

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Дурбин добавил, что план расходов администрации указывает на то, что значительная часть средств может быть недоступна Украине для вступления в должность следующего президента США. Сенатор подтвердил, что решение о расходовании этих денег будет принимать новый президент США, «кто бы им ни стал» в 2029 году.

Эта драматическая конфронтация вызвала новые дебаты поддержки США Украины, приоритетов военного финансирования и политической борьбы Вашингтона по продолжению помощи Киеву.

Напомним, глава сенатского подкомитета по оборонным ассигнованиям Митч Макконнелл критиковал Пентагон, что «одобренная несколько месяцев назад помощь Украине, теперь пылится».

Также глава Пентагона Пит Гегсет не смог назвать конкретные сроки использования 400 миллионов долларов помощи Украине, ранее одобренных Конгрессом.

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