Администрация Трампа запретила Гарварду принимать иностранных студентов

Гарвард

Реклама

22 мая 2025 г. администрация президента Дональда Трампа отозвала у Гарвардского университета сертификацию в рамках Программы студентов и обмена (SEVP), позволявшей прием иностранных студентов. Это решение немедленно запрещает университету принимать новых иностранных студентов, а также требует от текущих студентов из-за границы перевестись в другие учебные заведения или потерять свой легальный статус в США.

Министерство внутренней безопасности США, возглавляемое Кристи Ноем , обосновало это решение отказом Гарварда предоставить запрашиваемую информацию об иностранных студентах, якобы участвовавших в незаконных или опасных действиях.

Гарвардский университет назвал действия правительства "незаконной репрессией", которая угрожает академической свободе и вредит международному сообществу университета. Университет заявил о намерении оспорить это решение в суде и оказать поддержку пострадавшим студентам.

Реклама

Этот шаг является частью более широкой кампании администрации Трампа против ведущих университетов, которые, по ее мнению, не отвечают идеологическим требованиям правительства. Ранее Гарвард уже подвергся замораживанию федерального финансирования на сумму более 2,6 миллиарда долларов и угроз потери статуса неприбыльной организации.

Сейчас федеральный судья временно заблокировал попытки правительства депортировать учащихся в США иностранных студентов до завершения судебных разбирательств.

Эта ситуация вызывает обеспокоенность будущим международным образованием в США и может иметь долгосрочные последствия для академического сообщества страны.

Напомним, что президент США Дональд Трамп предлагает депортировать из США 200 тысяч украинцев .

Реклама

Новая скандальная инициатива Трампа предусматривает "самодепортацию" мигрантов, включая украинцев, в страны, охваченные войной, что вызвало волну критики.