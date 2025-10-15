- Дата публикации
Администрация Трампа "зарубила" самый большой проект континента в сфере зеленой энергетики
Министерство внутренних дел США упразднило крупнейший солнечный проект континента «Эсмеральда 7» мощностью 5,350 МВт, что вызвало беспокойство по поводу будущего возобновляемой энергетики на государственных землях.
Администрация Дональда Трампа отменила проект, который должен стать одной из крупнейших в мире солнечных электростанций . Это решение вызвало беспокойство среди экспертов по поводу будущего развития возобновляемой энергетики на государственных землях. Упраздненный проект «Эсмеральда 7» в штате Невада, который продвигался во время администрации Джо Байдена, мог обеспечить электроэнергией почти 2 миллиона домов .
Об этом пишет Politico.
«Многие регуляторные барьеры»
Министерство внутренних дел США объявило об отмене экологической экспертизы проекта "Эсмеральда 7", состоявшего из семи индивидуальных солнечных электростанций общей мощностью 5350 МВт . Это втрое превышает мощность известной дамбы Гувера – одной из крупнейших гидроэлектростанций и выдающихся инженерных сооружений США.
Эксперты считают, что это часть последовательной политики администрации Трампа, направленной на замедление или блокирование крупных проектов чистой энергии.
Скотт Склар, директор по устойчивой энергетике в Институте управления окружающей средой и энергетикой Университета Джорджа Вашингтона, заявил, что администрация Трампа установила «множество регуляторных барьеров и задержек» . По его словам, такие задержки создают финансовую нагрузку на компании и могут привести к тому, что другие инвесторы откажутся от незавершенных проектов.
"Администрация хочет остановить эти проекты, и точка, поэтому нет никаких шансов на одобрение", - сказал Склар.
Официальная позиция и аргументы против «зеленой» энергетики
Официально Министерство внутренних дел заявило, что отмена проекта "Эсмеральда 7" стала "общим решением" Бюро по управлению земельными ресурсами (BLM) и компаний-заявителей. Вместо общей программной экологической оценки компании теперь имеют возможность представить индивидуальные проектные предложения для «более эффективного анализа потенциальных воздействий».
Скептицизм администрации по масштабному строительству солнечных электростанций в Неваде проявлялся и раньше. Министр внутренних дел Дуг Бергум и другие должностные лица неоднократно заявляли, что солнечная энергия является прерывистой технологией, которая не обеспечивает надежного энергоснабжения.
Министр Бергум также издал приказ об устранении политики, которая придавала «преференциальное отношение» ветровой и солнечной энергетике на федеральных землях, и потребовал учитывать «плотность мощности» при оценке проектов, что может стать препятствием для солнечных электростанций из-за их значительной площади.
"Победа" для защитников природы
Однако отмена проекта «Эсмеральда 7» была положительно воспринята некоторыми природоохранителями и местными активистами. Они выражали беспокойство из-за огромных размеров проекта, который должен был охватить почти 255 квадратных километров пастбищных угодий BLM.
«Друзья дикой природы Невады в восторге от того, что этот плохо расположенный проект мертв», — сказала Шаарон Нетертон, исполнительный директор группы Friends of Nevada Wilderness.
Природоохранники заявляли, что проект мог уничтожить:
значимые археологические объекты;
места обитания редких растений и снежных баранов;
палеонтологические месторождения (формация «Эсмеральда»), важные для понимания геологической истории Большого Бассейна.
"Это даст нам шанс защитить огромные ресурсы территории, включая прекрасные и дикие горные хребты и долины, редкие популяции растений и снежных баранов", - заявила биолог Лаура Каннингем.
Напомним, в мае Трамп подписал ряд исполнительных указов, направленных на масштабное возрождение ядерной энергетики и реформирование научной политики страны. Эти инициативы направлены на обеспечение энергетической независимости США и восстановление доверия к научным исследованиям.