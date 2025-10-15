Администрация Трампа "зарубила" самый большой проект континента в сфере зеленой энергетики

В США отменили проект гигантской солнечной электростанции «Эсмеральда» / © dumskaya.net

Администрация Дональда Трампа отменила проект, который должен стать одной из крупнейших в мире солнечных электростанций . Это решение вызвало беспокойство среди экспертов по поводу будущего развития возобновляемой энергетики на государственных землях. Упраздненный проект «Эсмеральда 7» в штате Невада, который продвигался во время администрации Джо Байдена, мог обеспечить электроэнергией почти 2 миллиона домов .

Об этом пишет Politico.

«Многие регуляторные барьеры»

Министерство внутренних дел США объявило об отмене экологической экспертизы проекта "Эсмеральда 7", состоявшего из семи индивидуальных солнечных электростанций общей мощностью 5350 МВт . Это втрое превышает мощность известной дамбы Гувера – одной из крупнейших гидроэлектростанций и выдающихся инженерных сооружений США.

Эксперты считают, что это часть последовательной политики администрации Трампа, направленной на замедление или блокирование крупных проектов чистой энергии.

Скотт Склар, директор по устойчивой энергетике в Институте управления окружающей средой и энергетикой Университета Джорджа Вашингтона, заявил, что администрация Трампа установила «множество регуляторных барьеров и задержек» . По его словам, такие задержки создают финансовую нагрузку на компании и могут привести к тому, что другие инвесторы откажутся от незавершенных проектов.

"Администрация хочет остановить эти проекты, и точка, поэтому нет никаких шансов на одобрение", - сказал Склар.

Официальная позиция и аргументы против «зеленой» энергетики

Официально Министерство внутренних дел заявило, что отмена проекта "Эсмеральда 7" стала "общим решением" Бюро по управлению земельными ресурсами (BLM) и компаний-заявителей. Вместо общей программной экологической оценки компании теперь имеют возможность представить индивидуальные проектные предложения для «более эффективного анализа потенциальных воздействий».

Скептицизм администрации по масштабному строительству солнечных электростанций в Неваде проявлялся и раньше. Министр внутренних дел Дуг Бергум и другие должностные лица неоднократно заявляли, что солнечная энергия является прерывистой технологией, которая не обеспечивает надежного энергоснабжения.

Министр Бергум также издал приказ об устранении политики, которая придавала «преференциальное отношение» ветровой и солнечной энергетике на федеральных землях, и потребовал учитывать «плотность мощности» при оценке проектов, что может стать препятствием для солнечных электростанций из-за их значительной площади.

"Победа" для защитников природы

Однако отмена проекта «Эсмеральда 7» была положительно воспринята некоторыми природоохранителями и местными активистами. Они выражали беспокойство из-за огромных размеров проекта, который должен был охватить почти 255 квадратных километров пастбищных угодий BLM.

«Друзья дикой природы Невады в восторге от того, что этот плохо расположенный проект мертв», — сказала Шаарон Нетертон, исполнительный директор группы Friends of Nevada Wilderness.

Природоохранники заявляли, что проект мог уничтожить:

значимые археологические объекты;

места обитания редких растений и снежных баранов;

палеонтологические месторождения (формация «Эсмеральда»), важные для понимания геологической истории Большого Бассейна.

"Это даст нам шанс защитить огромные ресурсы территории, включая прекрасные и дикие горные хребты и долины, редкие популяции растений и снежных баранов", - заявила биолог Лаура Каннингем.

Напомним, в мае Трамп подписал ряд исполнительных указов, направленных на масштабное возрождение ядерной энергетики и реформирование научной политики страны. Эти инициативы направлены на обеспечение энергетической независимости США и восстановление доверия к научным исследованиям.