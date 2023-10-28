Адская авария в Египте: около сотни человек пострадали, более 30 погибли (видео)

Причиной пожара на месте ДТП стала утечка масла из одного автомобиля во время столкновения.
В субботу, 28 октября, на автотрассе Каир – Александрия в Египте в аварию попали несколько транспортных средств, в том числе микроавтобус с пассажирами. После столкновения автомобили охватил огонь.
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на египетские СМИ.
По предварительной информации, причиной пожара на месте ДТП стала утечка масла из одного автомобиля во время столкновения.
На циркулирующих в Интернете кадрах видно много сгоревших автомобилей на обочине дороги, а пожарные тушат огонь.
По информации Министерства здравоохранения Египта, в результате автомобильной аварии и пожара 32 человека погибли и 60 получили ранения.
Напомним, ранее в Египте на берегу Красного моря, в курортном городе Таба, произошел мощный взрыв из-за падения ракеты во время боевых действий, происходящих между Израилем и ХАМАС.
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