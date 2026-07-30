Адская ночь для Wildberries в Пензе: дроны ударили по складам, вспыхнул масштабный пожар (фото, видео)

Атака по Wildberries в Пензе

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Украинские дроныв ночь на 30 июля атаковали склады логистического центра Wildberries в Пензе. После удара там загорелся мощный пожар. Работников эвакуировали.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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По сообщению OSINT-аналитиков ASTRA, загорелся логистический центр Wildberries в Пензенской области, Бессоновском районе, селе Мастиновка, ул. Полевая.

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По информации телеграмм-канала Exilenova+, в Пензе дроны попали по центру Wildberries площадью 90 000 м². На месте начался масштабный пожар.

Информацию об обстреле объекта подтвердили местные власти. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что на месте удара работают спасатели. По его словам, в результате атаки якобы пострадал один человек.

«По предварительной информации, есть один пострадавший, около 200 сотрудников эвакуированы. На место оперативно прибыли машины скорой помощи, расчеты пожара и силы МЧС, правоохранители. На территории склада наблюдается открытое горение, пожарные борются с огнем», — написал он.

В Сети россияне массово публикуют видео и фото последствий атаки по Wildberries. На кадрах видны масштабы пожара. Языки огня и дыма видны в нескольких сотнях метров.

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Дата публикации 08:15, 30.07.26 Количество просмотров 4 Украина добралась до новых складов Wildberries: на месте удара вспыхнул пожар

Атака началась ночью. Пылало всю ночь, к утру остались тлеющие склады.

Кроме того, в Сети сообщают об атаке на Wildberries в городе Сарапул (Удмуртия). Официально власти не подтвердили удар.

Также был атакован порт в Тамане в Краснодарском крае РФ. На территории объекта вспыхнул пожар.

Напомним, 29 июля украинские БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод и склады маркетплейса Wildberries в Рязани. После атаки компания Wildberries объявила об эвакуации логистического объекта.

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