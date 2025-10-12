Адская ночь в России: что горело и где взрывалось

В России было неспокойно / © Associated Press

В ночь на 12 октября в двух областях России была адская ночь. Там раздавались взрывы, что вызвало серьезную панику среди россиян.

В частности, в Брянской области зафиксировали серию мощных взрывов.

Как сообщают российские Telegram-каналы, самые громкие взрывы прогремели вблизи населенного пункта Выгоничи. Местные жители допустили, что под удар попала электроподстанция.

Перед взрывами местные власти в Клинцевском и Суражском районах объявили режим ракетной опасности. Людей призывали оставаться дома, держаться подальше от окон и укрываться в безопасных помещениях.

Пока неизвестно, что стало причиной инцидента — запуск ракет или деятельность беспилотников в воздушном пространстве региона.

Жители российского Смоленска сообщили, что слышали взрывы в районе аэродрома, где расположен авиационный завод. Над городом зафиксировали столб дыма.

Geoint-исследователь Blinzka предполагает, что дым, скорее всего, поднимался со стороны подсанкционного Смоленского авиазавода, уже дважды атаковавшего украинские Силы обороны. Завод, среди прочего, производит высокоточные ракеты Х-59, компоненты к крылатым ракетам Х-101, а также БпЛА, летучие мишени, агрегаты для фронтовой авиации и легкомоторные самолеты различного назначения.

Российское Минобороны сообщило о якобы сбитии 32 украинских беспилотников.

Ранее сообщалось, что США помогают Украине бить по энергетическим объектам России.