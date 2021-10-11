Адская трещина: появилось спутниковое фото нового раскаленного потока лавы на острове Ла Пальма

Два потока лавы теперь идут параллельно друг другу.

В понедельник, 11 октября, Европейское космическое агентство опубликовало снимки нового потока лавы из вулкана Кумбре-Велья, который вызвал очередные разрушения на испанском острове Ла Пальма в Атлантическом океане.

Как видно на фото с околоземной орбиты лава течет теперь двумя параллельными потоками.

Агентство Associated Press сообщило, что жители острова наблюдали новый поток лавы в воскресенье, 10 октября. Поток спровоцировал частичное обрушение вулканической конуса и лава пошла вниз по хребту Кумбре-Велья к океанскому побережью на западе острова.

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Новый поток лавы не угрожает людям, поскольку жителей острова ранее эвакуировали в безопасную зону.

"Мы не можем сказать, что извержение, которое началось 21 дней назад, закончится в ближайшее время", — прокомментировал ситуацию региональный министр безопасности Канарских островов Хулио Перес.

По данным Службы управления чрезвычайными ситуациями, на острове всего разрушено 1186 зданий, а почти 500 гектаров земли покрыты лавой. Аэропорт на острове Пальма возобновил работу после того, как ранее был закрыт из-за вулканического пепла.

Напомним, вулкан проснулся на испанском острове 20 сентября. Власти повысили уровень угрозы до оранжевого. Перекрыто региональные дороги. Началась эвакуация людей с ограниченной подвижностью. Ранее подобное происходило в 1971 году.

Поток лавы с вулкана добрался до Атлантического океана. При контакте лавы с морской водой образуются токсичные облака. Эти испарения могут быть смертельно опасны, ведь можно отравится токсичными газами.

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