Адская вечеринка: в Испании 13 человек погибли в пожаре в ночном клубе

По меньшей мере 13 человек погибли в результате пожара, охватившего три ночных клуба в городе Мурсия на юго-востоке Испании. Спасатели продолжают поиски других пострадавших.

Об этом сообщает France24.

Пожар вспыхнул в воскресенье, 1 октября, около 6 утра по местному времени (в 7 утра по Киеву) в ночном клубе Fonda, а затем распространился на два соседних развлекательных заведения.

Огонь гасили два часа. На место происшествия прибыли более 40 пожарных и 12 машин скорой помощи.

Все погибшие были найдены в ночном клубе Fonda, который понес наибольший ущерб от пожара, включая обвал его крыши.

Четверо человек были госпитализированы из-за вдыхания дыма, а спасательные группы все еще ищут пропавших без вести, которых сейчас восемь.

Что происходило в ночном клубе

Спикер национальной полиции Диего Сераль сообщил, что в субботу вечером в клубе проходила вечеринка по случаю дня рождения.

Выяснением причин пожара занимаются эксперты-криминалисты.

На видеозаписях, обнародованных городской пожарной бригадой, видно, как пожарные, держа длинный шланг, приближаются к огню внутри заведения, проходя мимо барных столиков, на которых все еще стоят напитки.

Объявлен траур

Мэрия города заявила, что "глубоко сожалеет" об аварии и выразила соболезнования пострадавшим.

Мэр объявил трехдневный траур и создал пункт приема родственников погибших.

Этот пожар является самым большим по количеству жертв в Испании в заведении отдыха после трагедии 1990 года в ночном клубе Flying в Сарагосе, где погибли 43 человека.

Напомним, ранее на свадьбе в Ираке вспыхнул пожар, охвативший весь зал для празднований. В результате погибли более 100 человек, среди которых и невесты.

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