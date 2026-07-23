Адская жара обрушилась на Европу: пожары охватывают страны, тысячи людей покидают свои дома

Дым от пожаров в Испании / © Associated Press

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Европа страдает от масштабных лесных пожаров, разразившихся на фоне аномальной жары. Во Франции и Испании из опасных районов уже эвакуировали десятки тысяч человек, в то время как пожары также охватили Италию, Грецию, Кипр и усугубили последствия засухи в Великобритании.

Об этом сообщает Independent.

Во Франции эвакуировали более 10 тысяч человек

Наиболее сложная ситуация сложилась на юго-западе Франции, где крупный лесной пожар уничтожил около 2 тысяч гектаров территории к западу от Бордо.

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Из зоны опасности эвакуировали более 10 тысяч человек, значительную часть которых составляли туристы, отдыхавшие в кемпингах вблизи популярного залива Аркашон.

К тушению пожара были привлечены около 500 спасателей. По информации местных властей, огонь по-прежнему очень сильный, однако сообщений о пострадавших пока нет.

Один из крупнейших пожаров в истории Испании

В центральной Испании пожарные продолжают бороться с масштабным лесным пожаром в провинции Гвадалахара, который уже охватил более 32 тысяч гектаров. Это один из крупнейших пожаров за всю историю страны.

Из-за распространения огня были эвакуированы жители примерно 34 населенных пунктов. По предварительным данным, погибших или тяжело раненых нет.

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Премьер-министр Испании Педро Санчес, посетивший пострадавший регион, заявил, что все более масштабные пожары являются прямым следствием климатических изменений.

«Год за годом мы ясно видим, как изменение климата уносит жизни людей и подрывает благосостояние наших общин. Это не политика. Это наука, это факты», — подчеркнул он.

По данным издания, в этом году в Испании уже произошло 22 крупных лесных пожара, а нынешний пожар в Гвадалахаре стал вторым по площади в истории страны.

Пожары охватили Италию, Грецию и Кипр

Сложная ситуация сохраняется и на итальянской Сицилии, где пожарные всего за несколько дней совершили более тысячи выездов для тушения пожаров.

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Последний крупный пожар в районе Агридженто вынудил эвакуировать около 100 человек, в том числе пациентов местной клиники. Все пожарные подразделения острова переведены на усиленный режим работы.

Греция также страдает от экстремальной жары — температура воздуха в отдельных районах превышает 42 градуса. Для южных и центральных регионов, включая окрестности Афин, объявлен наивысший уровень пожарной опасности.

На Кипре синоптики прогнозируют повышение температуры до 43 градусов.

Изменения климата усугубляют риски

Учёные отмечают, что изменение климата приводит к тому, что периоды жары и продолжительные засухи становятся всё более интенсивными, особенно в южной части Европы. Это значительно повышает риск возникновения масштабных лесных пожаров.

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Между тем Великобритания также испытывает последствия аномальной погоды. Во многих районах Англии дождей не было более месяца, а крупнейший водоснабжатель страны Thames Water ввёл для около 10 миллионов потребителей запрет на использование шлангов для полива газонов и мытья автомобилей из-за угрозы засухи.

Напомним, что в ближайшие дни юго-запад Европы окажется под влиянием мощного антициклона, который принесет раскаленный воздух из Сахары. В Испании температура может подняться до +47 °C, а синоптики предупреждают о чрезвычайно высоком риске лесных пожаров.

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