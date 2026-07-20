Адская жара снова атакует Европу: синоптики предупредили об опасности

Аномальная жара в Европе / © Pexels

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Европу ждут три волны аномальной жары. Высокая температура заденет Британию. Жара надвигается из Средиземноморья.

Об этом пишет Daily Star.

Синоптики прогнозируют, что в начале августа снова ожидается жаркое лето и температура может достигнуть +38 °C.

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На этой неделе температура будет достигать +27 °C, а к пятнице она поднимется до +30 °C. На следующей неделе температура немного снизится, но все еще будет выше средней, около 25 градусов.

«Учитывая, что на континенте продолжаются зноя и экстремальные температуры, прогностические модели указывают на то, что это тепло иногда продвигается из Средиземноморья в Британию в течение августа», — рассказал ведущий синоптик Брайан Гейз.

Синоптик Метеорологического бюро прогнозирует на следующей неделе на севере страны засушливую погоду. К началу августа температура может снова стать очень высокой. Далее в августе температура, вероятно, будет оставаться выше нормы, с последующими периодами жары, особенно на юге.

Несмотря на экстремальную жару, некоторая часть Британии столкнется с дождями на следующей неделе, а значительная часть севера и востока в течение нескольких дней пострадает от более влажных периодов.

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В понедельник, 20 июля, синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Прогнозируют грозы, шквалы и грады. В большинстве областей, кроме восточных и юго-восточных регионов, пройдут умеренные дожди, а на севере и центре местами осадки будут значительными.

В Киевской области ожидаются умеренные дожди, грозы. Днем в отдельных районах возможны град и шквалы со скоростью 15-20 м/с, а в Киеве прогнозируется кратковременный дождь и гроза.

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