Адский огонь в США: более 4400 спасателей борются с пожаром "Калдор" в Калифорнии

В результате пожара сожжено более 200 тыс. акров земли.
Более 4400 пожарных и федеральная команда локализуют лесной пожар "Калдор" в Калифорнии.
Об этом Байден заявил в сервисе микроблоге Twitter.
"Более 4400 пожарных из штата и моя федеральная команда работают над локализацией и подавлением этого бушующего лесного пожара", — говорится в сообщении.
В результате пожара сожжено более 200 тыс. акров земли.
Ранее Байден объявил чрезвычайное положение в штате Калифорния из-за продолжающегося там с 14 августа пожара "Калдор".
Как сообщалось, почти десять тысяч калифорнийцев были вынуждены спешно эвакуироваться через "Дикси" — самый большой лесной пожар в истории американского штата. Полностью выгорели уже несколько населенных пунктов в Калифорнии. По оценкам местных пожарных, в зоне риска еще 15 000 домов.