Адский огонь в США: более 4400 спасателей борются с пожаром "Калдор" в Калифорнии

Адский огонь в США: более 4400 спасателей борются с пожаром "Калдор" в Калифорнии

В результате пожара сожжено более 200 тыс. акров земли.

Более 4400 пожарных и федеральная команда локализуют лесной пожар "Калдор" в Калифорнии.

Об этом Байден заявил в сервисе микроблоге Twitter.

"Более 4400 пожарных из штата и моя федеральная команда работают над локализацией и подавлением этого бушующего лесного пожара", — говорится в сообщении.

В результате пожара сожжено более 200 тыс. акров земли.

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Ранее Байден объявил чрезвычайное положение в штате Калифорния из-за продолжающегося там с 14 августа пожара "Калдор".

Как сообщалось, почти десять тысяч калифорнийцев были вынуждены спешно эвакуироваться через "Дикси" — самый большой лесной пожар в истории американского штата. Полностью выгорели уже несколько населенных пунктов в Калифорнии. По оценкам местных пожарных, в зоне риска еще 15 000 домов.

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