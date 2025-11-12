Адский ураган «Мелисса» унес жизни 45 людей

Ураган

Власти Ямайки официально сообщили о по меньшей мере 45 погибших в результате урагана «Мелисса», две недели назад накрывшего островное государство.

Об этом пишет агентствоAP со ссылкой на заявление местных властей.

«Количество подтвержденных погибших от урагана „Мелисса“ на Ямайке возросло до 45. Кроме того, еще 15 человек считаются пропавшими без вести», — говорится в сообщении.

Местные власти предупреждают, что количество жертв может увеличиться, поскольку спасательные команды до сих пор не могут добраться до двух небольших городков, которые остаются полностью отрезанными от мира после удара урагана 5-й категории.

Стихия вынудила эвакуировать около 30 тысяч семей. На многих участках острова дороги остаются заблокированными сваленными деревьями и обломками.

Несмотря на масштабные разрушения, спасательные службы постепенно восстанавливают мобильную связь, электроснабжение и доступ к воде.

Ранее сообщалось, что достигший максимальной — пятой категории ураган Мелисса обрушился на Ямайку

