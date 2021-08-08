Адское лето в Греции: лесные пожары продолжаются полторы недели, украинские пожарные спасли два села

Адское лето в Греции: лесные пожары продолжаются полторы недели, украинские пожарные спасли два села

В масштабных пожарах в Греции выгорело больше 56 тысяч гектаров земли.

Два греческих села спасли от огня украинские пожарные, которые помогают местным чрезвычайщикам. Около 100 украинских специалистов прибыли в Грецию в прошлую пятницу.

Об этом 8 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Тем временем на греческом острове Эвбея ситуация остается неконтролируемой. Там уничтожены несколько домов. А две тысячи человек эвакуировали.

Пламя тушат тысяча спасателей, однако им мешает ветер и жара до 45 градусов. По словам местных, такого адского лета в Греции не было три десятилетия. Лесные пожары вспыхнули там 10 дней назад. За это время выгорели 56 тысяч гектаров земли.

Новости мира: украинские пожарные спасли от огня два греческих села

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку