Адвокат трагически погиб, пронеся в кабинет МРТ запрещенную вещь: что это было

Он боролся за жизнь несколько недель.

Бразильский адвокат трагически погиб после того, как его пистолет разрядился магнитным полем аппарата МРТ в больнице.

Об этом пишет nypost.com.

Несчастный случай произошел 16 января, когда мужчина по имени Леандро Матиас де Новаэс вез свою мать на сканирование в Laboratorio Cura в Сан-Паулу. Он не сообщил персоналу, что имел с собой огнестрельное оружие.

Сообщается, что сотрудники попросили родственников оставить все металлические предметы перед входом в кабинет МРТ, как это принято в больницах из-за мощного магнитного поля устройства. Однако Новаэс решил пойти, не заявив о своем спрятанном оружии.

Катастрофа произошла после того, как машина выдернула оружие из его пояса, в результате чего оно взорвалось и ударило адвоката в живот. Впоследствии его срочно доставили в больницу Сан-Луиса Морумби, где он пролежал несколько недель, прежде чем 6 февраля скончался от травм.

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После инцидента представитель Laboratorio Cura опубликовал заявление, в котором отметил, что придерживался всех "протоколов предотвращения несчастных случаев", как это было принято во всех отделениях МРТ.

"И пациент и его спутница были должным образом проинструктированы о порядке доступа и предупреждены об удалении всех металлических предметов", — заявил он.

В учреждении также добавили, что и Новаэс, и его мать подписали протоколы, однако адвокат не упомянул о своем оружии и вошел с ним в отделение "по собственному решению".

Полицейское расследование подтвердило, что оружие было зарегистрировано и что адвокат имел лицензию на него. Перед смертью Новаэс часто публиковал материалы в поддержку оружия для своих более 8000 подписчиков в TikTok.

Напомним, это не первый случай, когда кто-то страдает подобным образом на МРТ. В прошлом году американка получила огнестрельное ранение в ягодицу.

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