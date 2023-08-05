"Адвокаты дьявола": у Зеленского напомнили ООН об ударах России по украинским портам

От ООН не было заявлений против российского террора мирных городов Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк возмутился позицией ООН по недопустимости эскалации после того, как Украина начала давать эффективный отпор российским агрессорам.

Об этом он в субботу, 5 августа, написал в соцсети.

Михаил Подоляк отметил, что не может вспомнить подобные призывы и заявления против российского террора мирных городов от генсека ООН Антониу Гутерриша, когда Россия атаковала украинские порты в Одессе и Дунае.

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"Вместо этого, когда Украина дает эффективный отпор, сразу появляются многочисленные "адвокаты дьявола" и призывают к... немедленному прекращению огня и эскалации конфликта", — удивился советник главы ОП.

Такую позицию ООН Михаил Подоляк считает далекой от норм международного права и глобального порядка безопасности.

Так работает международное право и право на самооборону? Так выглядит ли мировой порядок безопасности в глазах ООН? С агрессором, который ведет геноцидную войну в кресле председателя Совета Безопасности ООН, и постоянными увещеваниями не сопротивляться ему?” – задал риторические вопросы он.

Как известно, ранее, когда на брифинге заместителя представителя генсека ООН Фархана Хака спросили о реакции генсека ООН на атаку беспилотников на Москву, он заявил, что ООН "против любых атак на гражданские объекты и стремится к прекращению".

Напомним, накануне, 4 августа, секретарь СНБО Алексей Данилов также резко прокомментировал упомянутое заявление чиновника ООН Фархана Хака по поводу недопустимости атак дронами по гражданским объектам в столице государства-агрессорки.

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