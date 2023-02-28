Аэродром "Мачулищи" сняли со спутника после удара по самолету А-50У (фото)

После инцидента ДРЛО А-50 был перемещен со своего обычного местоположения.

В Сети опубликованы спутниковые снимки белорусского аэродрома "Мачулищи" после ударов дронами по российскому самолету-разведчику А-50У.

Соответствующее фото со спутника Maxar выложил журналист CNN Gianluca Mezzofiore.

По информации журналиста, снимки были сделаны 28 февраля.

На фото запечатлен ДРЛО А-50 Военно-космических сил России. Примечательно, что авиасудно перемещено, а место его привычной стоянки (красная стрелка) пусто.

Каких-либо существенных повреждений самолета на снимках не видно.

Фото: Maxar

Фото: Maxar

Напомним, 26 февраля на белорусском военном аэродроме "Мачулищи" раздались взрывы – объект был атакован дронами. Атаку могли устроить местные партизаны. В результате взрывов был поврежден российский самолет-разведчик А-50У, который координировал запуски ракет по Украине.

Белорусская оппозиция сообщила, что были повреждены передняя и центральная части самолета, авионика и радиолокационная антенна. Отмечается, что эти повреждения серьезны и самолет точно уже никуда не полетит.

По оценкам британской разведки, выведение из строя самолета ограничит способность России проводить воздушные операции.

Уничтожение самолета в Беларуси, атака "Шахедами", успехи украинского ПВО | Юрий Игнат

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