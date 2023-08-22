Аэродром "Сольцы" после уничтожения бомбардировщика Ту-22М3 зафиксировали на фото со спутника

Сразу после инцидента на аэродроме "Сольцы" россияне устроили передислокацию других самолетов.
Место уничтоженного бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме "Сольцы" в Новгородской области РФ было зафиксировано на спутниковом снимке.
Об этом свидетельствуют опубликованные в Сети 22 августа спутниковые снимки сервиса Planet Labs.
Так, опубликовано спутниковое фото аэродрома "Сольцы" за 16 августа – за несколько дней до атаки дронами. На снимке зафиксированы российские Ту-22М3, в том числе и тот самолет, который потом будет уничтожен.
На спутниковом фото за 21 августа видны уже последствия уничтожения бомбардировщика Ту-22М3. Так, на месте его расположения на аэродроме заметен обгоревший след, где нет даже останков самолета.
По сообщениям мониторингового канала monitor 20 августа, после атаки беспилотниками по аэродрому "Сольцы" россияне переместили девять бомбардировщиков Ту-22М3 на аэродромы "Белая" и "Оленья" для безопасности самолетов.
Напомним, по данным СМИ со ссылкой на источники в ГУР Минобороны Украины, атаку дронами по аэродромам "Сольцы" утром 19 августа и "Шайковка" 21 августа устроили сотрудничающие с разведкой агенты. В частности, в Сольцах был уничтожен один бомбардировщик Ту-22 М3 и повреждены еще два самолета.
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