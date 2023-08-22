Аэродром "Сольцы" после уничтожения бомбардировщика Ту-22М3 зафиксировали на фото со спутника

Сразу после инцидента на аэродроме "Сольцы" россияне устроили передислокацию других самолетов.

Место уничтоженного бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме "Сольцы" в Новгородской области РФ было зафиксировано на спутниковом снимке.

Об этом свидетельствуют опубликованные в Сети 22 августа спутниковые снимки сервиса Planet Labs.

Так, опубликовано спутниковое фото аэродрома "Сольцы" за 16 августа – за несколько дней до атаки дронами. На снимке зафиксированы российские Ту-22М3, в том числе и тот самолет, который потом будет уничтожен.

Спутниковое фото аэродрома "Сольцы" за 16 августа до уничтожения бомбардировщика Ту-22М3

На спутниковом фото за 21 августа видны уже последствия уничтожения бомбардировщика Ту-22М3. Так, на месте его расположения на аэродроме заметен обгоревший след, где нет даже останков самолета.

Спутниковое фото аэродрома "Сольцы" за 21 августа после уничтожения бомбардировщика Ту-22М3

По сообщениям мониторингового канала monitor 20 августа, после атаки беспилотниками по аэродрому "Сольцы" россияне переместили девять бомбардировщиков Ту-22М3 на аэродромы "Белая" и "Оленья" для безопасности самолетов.

Напомним, по данным СМИ со ссылкой на источники в ГУР Минобороны Украины, атаку дронами по аэродромам "Сольцы" утром 19 августа и "Шайковка" 21 августа устроили сотрудничающие с разведкой агенты. В частности, в Сольцах был уничтожен один бомбардировщик Ту-22 М3 и повреждены еще два самолета.

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