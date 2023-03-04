"Аэрофлот должен умереть": пропагандиста Красовского сняли с самолета в Шереметьево — росСМИ

По данным источников, протокол на Красовского в аэропорту не составили и ограничились устным замечанием.

Бывшего руководителя российского пропагандистского телеканала "RT Россия" Антона Красовского, который должен был лететь рейсом Москва — Ташкент, высадили из самолета.

Об этом сообщает российское медиа Baza.

После жалоб со стороны соседей в бизнес-классе, экс-руководитель телеканала устроил истерику.

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Красовский находился в Шереметьево на борту лайнера "Аэрофлота". Он громко разговаривал по телефону перед взлетом и другие пассажиры сделали замечание. Однако пропагандист не прислушался к просьбам и даже начал говорить еще громче, а вдобавок оскорблять пассажиров. Поэтому его решили заранее высадить с борта, чтобы спор не вылился во что-то большее и впоследствии не пришлось сажать самолет.

По данным источников, протокол на Красовского в аэропорту не составили и ограничились устным замечанием.

После этого случая известный своей антиукраинской позицией пропагандист с проклятиями высказался в адрес авиаперевозчика: "Впервые меня сняли с рейса "Аэрофлота". Будьте вы прокляты, вы уйо*ки!"

Напомним, ранее российский пропагандист Красовский призвал топить украинских детей.

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