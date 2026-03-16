Мир
781
2 мин

Аэропорт Дубая атаковали дроны: что известно

Из-за атаки БпЛА на международный аэропорт Дубая вспыхнул пожар. О пострадавших не сообщалось.

Катерина Сердюк
Аэропорт Дубая / © Associated Press

В понедельник аэропорт Дубая атаковали дроны. Это привело к временной приостановке рейсов, хотя, по их словам, о пострадавших не сообщалось.

Об этом сообщает Reuters.

Инцидент является третьим в аэропорту Дубая

Известно, что ОАЭ и страны Персидского залива, а также Ирак, Иордания и Турция размещают военные объекты США, Иран использовал ракеты и беспилотники для атак на гражданские объекты, такие как аэропорты, гостиницы и порты.

«Инцидент с дроном вблизи международного аэропорта Дубая затронул один из топливных баков», — сообщило дубайское медиа-офисное агентство X.

Среди прочего:

  • движение транспорта на дорогах и соединяющих аэропорт туннелях временно остановили, сообщила полиция;

  • авиакомпания Emirates приостановила рейсы в Дубай;

  • некоторые рейсы были перенаправлены в международный аэропорт Аль-Мактум.

Однако власти не сообщили, когда ожидается возобновление рейсов.

Удары по Дубаю — последние новости

Иранские СМИ сообщили, что неизвестные дроны атаковали офисы, связанные с американским банком Citibank, в ОАЭ и Бахрейне. В Сети появилось видео, где якобы зафиксирован удар по отделению банка в Дубае. После инцидента некоторые международные банки были эвакуированы сотрудниками и частично переведены на дистанционный режим. Из-за опасений безопасности региональные отделения банка временно приостановили часть операций в ОАЭ. Также есть данные об ударах БпЛА и ракет по Манаме.

Иранский ударный дрон попал в небоскреб в Дубае, вызвав пожар и повреждение здания. Этот инцидент стал частью серии ударов Ирана по ОАЭ после эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

