Аэропорт Кабула снова начал принимать международные коммерческие рейсы

В аэропорту Кабула приземлился самолет пакистанских авиалиний.

В аэропорту Кабула приземлился первый после вывода вооруженных сил США и прихода к власти в Афганистане радикального движения "Талибан" самолет, который совершил международный коммерческий авиарейс.

Об этом сообщает AFP в понедельник, 13 сентября.

Также читайте После вывода войск США в Кабуле приземлился первый иностранный самолет

Отмечается, что лайнер принадлежит авиакомпании Pakistan International Airlines. Он прибыл из Исламабада. Утверждается, что "на борту находилось около 10 человек; по всей видимости, членов экипажа было больше, чем пассажиров".

Обратного рейса в Исламабад ждали около 100 пассажиров — в основном родственники сотрудников международных организаций, таких как Всемирный банк.

"Восстановление коммерческих рейсов станет ключевым испытанием для радикальной исламистской группировки, которая неоднократно обещала позволить афганцам с соответствующими документами свободно покинуть страну", — говорится в сообщении.

Напомним:

На прошлой неделе из Афганистана впервые после массовой эвакуации вылетел первый коммерческий пассажирский рейс, который принадлежит авиакомпании катарских авиалиний. Самолет "Qatar Airways" вывез из Кабула двух украинских граждан.

Больше недели аэропорт Кабула не работал, после того как США и остальные страны мира завершили массовую эвакуацию своих граждан и афганцев, которые сотрудничали с представителями мероприятия. После захвата власти "талибами" десятки стран успели вывезти более 124 тысяч человек. И все в условиях ужасной давки и терактов.

Новости мира: с захваченного Афганистана эвакуировались еще двое украинцев

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку