Аэропорт Кабула снова начал принимать международные коммерческие рейсы

В аэропорту Кабула приземлился самолет пакистанских авиалиний.
В аэропорту Кабула приземлился первый после вывода вооруженных сил США и прихода к власти в Афганистане радикального движения "Талибан" самолет, который совершил международный коммерческий авиарейс.
Об этом сообщает AFP в понедельник, 13 сентября.
Отмечается, что лайнер принадлежит авиакомпании Pakistan International Airlines. Он прибыл из Исламабада. Утверждается, что "на борту находилось около 10 человек; по всей видимости, членов экипажа было больше, чем пассажиров".
Обратного рейса в Исламабад ждали около 100 пассажиров — в основном родственники сотрудников международных организаций, таких как Всемирный банк.
"Восстановление коммерческих рейсов станет ключевым испытанием для радикальной исламистской группировки, которая неоднократно обещала позволить афганцам с соответствующими документами свободно покинуть страну", — говорится в сообщении.
Напомним:
- На прошлой неделе из Афганистана впервые после массовой эвакуации вылетел первый коммерческий пассажирский рейс, который принадлежит авиакомпании катарских авиалиний. Самолет "Qatar Airways" вывез из Кабула двух украинских граждан.
- Больше недели аэропорт Кабула не работал, после того как США и остальные страны мира завершили массовую эвакуацию своих граждан и афганцев, которые сотрудничали с представителями мероприятия. После захвата власти "талибами" десятки стран успели вывезти более 124 тысяч человек. И все в условиях ужасной давки и терактов.