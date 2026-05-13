Аэропорт Литвы закрыли из-за атаки с Беларуси: в небе засекли странные объекты — что известно

Аэропорт Вильнюса / © www.lrt.lt

В Литве снова зафиксировали акт гибридной агрессии со стороны Беларуси, направленный против гражданского авиасообщения. В ночь на среду работа международного аэропорта Вильнюса была срочно приостановлена из-за появления неизвестных объектов в воздушном пространстве.

Об этом сообщает портал Delfi.

Ограничения на полеты были введены в середине ночи из-за обнаружения угрозы. По данным литовской стороны, действия соседнего государства носили целенаправленный характер.

«В 2.16 из-за гибридной атаки со стороны Беларуси против Литвы, гражданского авиасообщения и общества ночью снова был закрыт Вильнюсский аэропорт. Фиксировались навигационные следы, характерные для метеозондов. В 3.16 ограничения были сняты, аэропорт открылся», — говорится в сообщении.

Хотя аэропорт был закрыт только в течение одного часа, это повлекло за собой серьезные сбои в расписании. Прямые последствия атаки ощутили на себе 128 пассажиров.

В частности, зафиксированы следующие изменения в авиасообщении:

Один самолет был вынужден сменить курс и был направлен в Копенгаген;

Второй запланированный рейс был полностью отменен.

Администрация аэропорта предупреждает, что ночной инцидент может иметь резонанс в течение всего дня. Из-за сбоев в ротации воздушных судов, перенаправленных или отмененных ночью, возможны отдельные опоздания рейсов в среду.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял о модернизации армии и подготовке к возможным боевым действиям, в частности через систему так называемой «точечной мобилизации». Он также говорил о перевооружении войск и необходимости поддерживать постоянную боевую готовность.

В то же время, в СНБО Украины отмечали, что подобные заявления являются частью информационной кампании России и не свидетельствуют о немедленном наступлении со стороны Беларуси.

Также на северной границе Украины продолжается усиление обороны из-за активности со стороны Беларуси и России. Вдоль границы обустроены инженерные заграждения, рвы, минные поля и укрепления, а пограничники круглосуточно патрулируют территорию с помощью техники, дронов и служебных собак.

В ГПСУ отмечали, что Беларусь продолжает проводить проверки боеготовности и обустраивать полигоны, которые могут использоваться Россией. В то же время, жители пограничных сел продолжают жить рядом с границей, хотя после событий 2022 года отношение к соседней стране существенно изменилось.

