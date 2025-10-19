Аэропорт Мюнхена закрывали из-за неизвестных дронов: что известно

Аэропорт Мюнхена

Аэропорт Мюнхена в Германии был временно закрыт вечером 18 октября. Это повлекло за собой неизвестные дроны.

Об этом сообщает AP News.

По данным полиции, один из крупнейших аэропортов Германии в Мюнхене снова открылся к полуночи. Воздушное движение в воскресенье утром работало в обычном режиме.

О «подозрительных наблюдениях» сообщили несколько человек, в том числе сотрудники службы безопасности и аэропорта. Их фиксировали около 22:00 по местному часу в субботу в течение примерно 30 минут, а затем снова около 23:00 еще в течение получаса.

«Влияние на рейсы и пассажиров было незначительным. Три рейса были перенаправлены, два из которых позже смогли приземлиться в Мюнхене, а один вылет был упразднен», — говорится в сообщении.

Федеральная полиция заявила, что не обнаружила никаких дронов или подозрительных людей в этом районе.

Ранее говорилось, что Германия усиливает защиту от дронов.

Так, полиция Мюнхена развернула специальный автомобиль с лазерной установкой у одной из взлетно-посадочных полос местного аэропорта. Система может определять расстояние до беспилотников и нейтрализовать их, реагируя на опасность воздуха. Решение является реакцией на недавний инцидент с дронами, нарушившими работу аэропорта.