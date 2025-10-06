Аэропорт Осло закрывали из-за неизвестных дронов: детали инцидента

Полиция Осло / © Getty Images

Реклама

Ночью 6 октября аэропорт Осло закрывали из-за неизвестных дронов. Полиция допросила экипаж рейса Norwegian и приступила к расследованию инцидента.

Об этом пишет VG.

"Мы получили сообщение в 00:16 после того, как пилот норвежского самолета подумал, что увидел дроны во время подхода к аэропорту", - сообщила NTB руководитель операций в Восточном полицейском округе Гисле Свеен.

Реклама

Он отмечает, что наблюдение пока непроверено. Экипаж самолета рассказал, что в этом районе было замечено от трех до пяти дронов. Аэропорт Осло заработал в обычном режиме в 1:30 ночи понедельника.

VG получила несколько сообщений от пассажиров, но Avinor сообщила в 01:15, что ни о каких перенаправлениях рейсов или нарушениях не сообщалось.

Недавно дроны были замечены в нескольких местах Норвегии, в частности в Гардермуэне, на авиабазе Эрландет и на нефтяной платформе Слейпнер в Северном море.

Как стало известно ранее, аэропорт Осло уже был закрыт на несколько часов из-за наблюдения дронов вблизи аэропорта. Это произошло в ночь на 23 сентября.

Реклама

Напомним, 22 сентября в Осло сработала тревога из-за неизвестных дронов . Их заметили над военной зоной крепости Акерсхус.

БПЛА были обнаружены системой обороны. Вскоре после инцидента были задержаны двое граждан Сингапура. Впрочем, пока неизвестно, причастны ли они к запуску беспилотников. Расследование инцидента продолжается.