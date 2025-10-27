Аэропорт Вильнюса снова закрыли из-за воздушных шаров

Аэропорт Вильнюса / © www.lrt.lt

В ночь на 27 октября аэропорт Вильнюса снова прекратил работу — уже в третий раз за три дня и в четвертый раз за текущую неделю.

Об этом сообщает литовский национальный вещатель LRT со ссылкой на Lithuanian Airports (LTOU).

Движение воздушных судов было приостановлено в 21:42 и продлится по меньшей мере до 01:40.

«Сегодня в 21:42 временно остановлено движение воздушных судов в аэропорту Вильнюса. По предварительной информации, решение об ограничении воздушного пространства было принято через полеты воздушного шара (шар) в направлении аэропорта. Ограничения продлятся до 01:40», — говорится в сообщении LTOU.

В связи с этим часть рейсов была перенаправлена в аэропорты Каунаса и Риги. По официальным данным, не менее 15 рейсов пострадали в результате закрытия аэропорта.

Кроме того, Государственная пограничная служба Литвы (VSAT) сообщила, что после обнаружения воздушных шаров, залетевших с территории Беларуси, временно закрыто несколько пограничных пунктов.

«Приблизительно с 22:10 из-за воздушных шаров, влетевших из Беларуси в Литву, временно прекращен пропуск транспортных средств и лиц через пограничные контрольные пункты Медининк и Шальчинк», — заявили в VSAT.

Повторение таких инцидентов вызвало беспокойство в правительстве. Премьер-министр Инга Ругинене созывает в понедельник экстренное заседание Национальной комиссии безопасности, где будут рассматриваться долгосрочные меры реагирования. Она не исключила полное закрытие упомянутых пунктов пропуска.

В свою очередь, в Администрации президента Литвы заявили, что среди вариантов стабилизации ситуации рассматривается даже возможность полного перекрытия границы с Беларусью и ограничение транзита в Калининград.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности министра обороны Литвы Владислав Кондратович заявил, что полиция и армия усилят сотрудничество для противодействия зондам, запускаемым из Беларуси.

Мы ранее информировали, что уже в ближайшие несколько лет Литва потратит на противовоздушную оборону 500 миллионов евро.