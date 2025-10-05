- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 71
- Время на прочтение
- 1 мин
Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неизвестных летающих объектов
Часть рейсов направили в запасные аэродромы.
Аэропорт Вильнюса временно приостановил работу после появления в небе неизвестного шара.
Об этом сообщает LRT.lt.
Неизвестный летательный объект появился над литовской столицей вечером в субботу, 4 октября. Полет пули был зафиксирован над территорией аэропорта.
Руководитель Национального центра управления кризисами Вильмантас Виткаускас уточнил, что объекты наблюдались в районе Балтои-Воке. По его словам, перебои в авиасообщении могут занять несколько часов.
Представитель госпредприятия «Литовские аэропорты» сообщила, что в настоящее время рейсы перенаправляются в Каунас и Ригу.
Ранее сообщалось, что полиция Франкфурта-на-Майне задержала 41-летнего мужчину, подозреваемого в запуске дрона над местным аэропортом.
Мы ранее информировали, что международный аэропорт Мюнхена две ночи подряд вынужден приостанавливать работу из-за сообщений о дронах вблизи взлетно-посадочных полос.