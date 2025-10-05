ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
71
Время на прочтение
1 мин

Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неизвестных летающих объектов

Часть рейсов направили в запасные аэродромы.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Аэропорт Вильнюса

Аэропорт Вильнюса / © www.lrt.lt

Аэропорт Вильнюса временно приостановил работу после появления в небе неизвестного шара.

Об этом сообщает LRT.lt.

Неизвестный летательный объект появился над литовской столицей вечером в субботу, 4 октября. Полет пули был зафиксирован над территорией аэропорта.

Руководитель Национального центра управления кризисами Вильмантас Виткаускас уточнил, что объекты наблюдались в районе Балтои-Воке. По его словам, перебои в авиасообщении могут занять несколько часов.

Представитель госпредприятия «Литовские аэропорты» сообщила, что в настоящее время рейсы перенаправляются в Каунас и Ригу.

Ранее сообщалось, что полиция Франкфурта-на-Майне задержала 41-летнего мужчину, подозреваемого в запуске дрона над местным аэропортом.

Мы ранее информировали, что международный аэропорт Мюнхена две ночи подряд вынужден приостанавливать работу из-за сообщений о дронах вблизи взлетно-посадочных полос.

Дата публикации
Количество просмотров
71
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie