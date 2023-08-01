Аэропорт "Внуково" в Москве временно закрыли из-за ночной атаки беспилотников

Столичный аэропорт Внуково временно закрыт, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Внуково временно закрыли на прилет и вылет, самолеты перенаправляются в другие аэропорты", – сказал собеседник агентства.

Так, согласно данным онлайн-табло Внуково, рейс из Дубая, который должен был приземлиться в Москве около 4 утра, перенаправлен в Домодедово.

Мониторинговые каналы также сообщают, что аэропорт "Внуково" Москва закрыт из-за атаки беспилотников.

Также читайте В ГУР дали совет россиянам после налета беспилотников на Москву

Пассажиры сидят в самолетах: "Пилот сказал, что аэропорт закрыт".

Напомним, что в ночь на 1 августа 2023 года Москву снова атаковали беспилотники.

Атака беспилотников на Москву и Таганрог

Утром 30 июля Москва была снова атакована беспилотниками. В Министерстве обороны России в соцсетях. В минобороны РФ заявили, что якобы один "украинский БПЛА" уничтожен в воздухе "средствами ПВО" над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два беспилотника потеряли управление и потерпели крах на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.

В тот день вечером появилась информация о падении беспилотников на хуторе Дарагановка вблизи Таганрога Ростовской области. В Сети опубликовали фото с места падения беспилотника. На кадрах видно, что на месте инцидента возник пожар.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: АТАКА БЕСПИЛОТНИКОВ НА МОСКВУ! Единые новости онлайн от ICTV за 30.07.2023 522-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ

Читайте также: