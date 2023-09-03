Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Аэропорты Москвы массово упраздняют рейсы, службы проводят эвакуацию Киевского вокзала

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
608
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Аэропорты Москвы массово упраздняют рейсы, службы проводят эвакуацию Киевского вокзала

Аэропорт "Внуково" / Фото: Википедия

Аэропорты "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово" отменили уже 23 рейса.

В российской столице в Москве отменили 23 рейса и еще 19 задержали в ночь на воскресенье, а также проводят эвакуацию Киевского вокзала из-за сообщения об угрозе взрыва.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

По данным расписания, на 0:26 по московскому времени в аэропорту "Внуково" отменены 6 рейсов, еще 5 задержаны, в "Шереметьево" задерживаются 6 рейсов. В "Домодедово" задержаны 8, еще 17 отменены.

Экстренные службы Москвы сообщили, что проходит эвакуация Киевского вокзала российской столицы. "Поступило сообщение об угрозе взрыва Киевского вокзала. В целях безопасности проводится эвакуация", — сказали в экстренных службах.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне заявили, что в Московской области силы ПВО сбили беспилотник в ночь на 1 сентября.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Люберцах Московской области загорелся пожар в цехе по производству электроники для ракет.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
608
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация