Аэропорты Москвы массово упраздняют рейсы, службы проводят эвакуацию Киевского вокзала

Аэропорты "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово" отменили уже 23 рейса.

В российской столице в Москве отменили 23 рейса и еще 19 задержали в ночь на воскресенье, а также проводят эвакуацию Киевского вокзала из-за сообщения об угрозе взрыва.

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Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

По данным расписания, на 0:26 по московскому времени в аэропорту "Внуково" отменены 6 рейсов, еще 5 задержаны, в "Шереметьево" задерживаются 6 рейсов. В "Домодедово" задержаны 8, еще 17 отменены.

Экстренные службы Москвы сообщили, что проходит эвакуация Киевского вокзала российской столицы. "Поступило сообщение об угрозе взрыва Киевского вокзала. В целях безопасности проводится эвакуация", — сказали в экстренных службах.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне заявили, что в Московской области силы ПВО сбили беспилотник в ночь на 1 сентября.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Люберцах Московской области загорелся пожар в цехе по производству электроники для ракет.

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