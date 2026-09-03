Аэропорты Москвы вторую ночь подряд прекращали работу: что происходит после заявления Зеленского

Внуково / © Associated Press

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В московских аэропортах снова вводились ограничения на полеты на фоне предупреждения президента Украины Владимира Зеленского о росте опасности для гражданской авиации в воздушном пространстве России.

В Москве вторую ночь подряд временно прекращали работу аэропорты. Вечером 2 сентября ограничения на прием и выпуск самолетов ввели во Внуково и Шереметьево.

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Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на российскую Росавиацию.

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Российское ведомство заявило, что ограничения якобы были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Приблизительно через полчаса Росавиация сообщила об их отмене — Внуково и Шереметьево снова разрешили принимать и отправлять самолеты.

Это уже вторая ночь с масштабными перебоями в работе московского авиаузла. Во время предварительных ограничений, по данным Flightradar24, в Шереметьево был отменен 21 рейс и задержан 235, а во Внуково отменен 22 и задержан 94 рейса.

Перебои проходят на фоне заявлений президента Украины Владимира Зеленского. 1 сентября он предупредил авиакомпании и страховые компании, которые продолжают работать в России, что российское воздушное пространство становится все более опасным из-за войны и присутствия украинских беспилотников. Президент подчеркнул, что Украина не представляет угрозы непосредственно гражданским самолетам.

Киев также официально обратился в Международную организацию гражданской авиации (ICAO), призвав рекомендовать государствам полностью отказаться от полетов гражданских самолетов в воздушном пространстве России. Украинская сторона объяснила это необходимостью минимизировать риск новых трагедий с пассажирскими самолетами.

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В России настаивают, что ее воздушное пространство якобы остается безопасным. Росавиация заявила о намерении усиливать защиту транспортной инфраструктуры, а министр транспорта РФ Андрей Никитин заверил, что российские власти постараются не допустить длительных перебоев в работе гражданской авиации.

Война в Украине — последние новости

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что российский диктатор Путин хочет продолжать войну, хотя большинство россиян уже готово остановить ее по линии фронта. В то же время дипломатические усилия в сентябре, в том числе с участием США, могут существенно изменить ситуацию.

Ранее в Кремле снова прозвучало новое заявление о переговорах между Украиной и Россией.

Также Скотт Бессент на саммите G20 проводит встречу с российским коллегой, где презентует мирный план Дональда Трампа по Украине.

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