АЭС может остаться без охлаждения: Венгрия экстренно начала топить баржи в Дунае

Обмеление Дуная / © Associated Press

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Аномальная жара и засуха привели к падению уровня воды в Дунае, что создало проблемы работы единой атомной электростанции Венгрии «Пакш».

Об этом сообщает Bloomberg.

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Уровень Дуная вблизи АЭС «Пакш» начал повышаться после того, как венгерские власти решили затопить две баржи. Таким образом, планируют поддержать работу атомной станции и не допустить дорогостоящего полного отключения.

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Как отметил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр, уровень воды у насосной установки АЭС уже поднялся на один сантиметр.

Параллельно работники строят подводный барьер, который должен замедлить течение Дуная и повысить уровень воды, доступной для охлаждения реакторов. Ожидается, что в течение суток к месту работ будет доставлено около 5 тысяч метрических тонн камня.

В то же время, продолжительная жара приводит к пересыханию водных путей по всей Европе и создает дополнительную нагрузку на электросети. Длительная засуха оказала существенное влияние и на течение Дуная, из-за чего возникли проблемы с охлаждением реакторов.

АЭС «Пакш» производит около 40% электроэнергии Венгрии. В настоящее время станция генерирует 485 мегаватт, что составляет примерно четверть от ее общей мощности, которая составляет около 2 тысяч мегаватт.

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По прогнозам, в начале следующей недели уровень Дуная может упасть настолько, что возникнет необходимость остановить одну из двух ныне работающих турбин.

Если уровень воды продолжит падать, это потенциально может привести к полной остановке АЭС.

Полное прекращение работы станции вынудит Венгрию увеличить импорт электроэнергии в вечерние часы. Кроме того, страна понесет дополнительные затраты, прежде чем реакторы смогут снова заработать.

По оценке премьера Мадяра, месячное содержание АЭС в автономном режиме обойдется не менее 50 млрд форинтов, или около 159 млн долларов. При этом эта сумма не учитывает возможные убытки компаний из-за ограничения энергоснабжения.

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Ранее сообщалось, что рекордно низкий уровень воды в Дунае создал новые проблемы для экспорта украинского зерна.

Мы ранее информировали, что премьер-министр Венгрии Петер Мадяр подверг сомнению соглашение, заключенное его предшественником Виктором Орбаном, о расширении мощностей между Венгрией и ядерной компанией РФ «Росатом» в области ядерной энергетики.

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