"Аферист из Tinder" вышел на свободу: почему Саймона Леваева освободили из грузинской тюрьмы

Саймон Леваев / © Instagram

Израильский гражданин Саймон Леваев, получивший печально известную известность как «Аферист из Tinder» после выхода документального фильма Netflix, вышел на свободу из кутаисской тюрьмы в Грузии. Его уволили после двухмесячного заключения, которое происходило на основании «красного циркуляра» Интерпола по запросу Германии.

Об этом пишет «Эхо Кавказа».

Леваева, задержанного в Батуми 15 сентября, отпустили без каких-либо условий — без залога, процессуальных обязательств или ограничений на передвижение. По словам адвоката Леваева, Мариам Кублашвили, Германия отозвала свой запрос на его арест и экстрадицию. Защита объясняет это отсутствием доказательств по делу.

Дело в Германии было возбуждено по заявлению жительницы Берлина, утверждавшее, что Леваев, с которым она познакомилась в Tinder, выманил у нее до 50 000 евро путем манипуляций и эмоционального давления. В случае экстрадиции Леваеву угрожало до 10 лет лишения свободы. Причины официального прекращения дела немецкой стороной остаются неизвестными.

Кто такой Саймон Леваев?

35-летний Саймон Леваев стал всемирно известным в 2022 году после выхода документального сериала Netflix Tinder Swindler. В течение многих лет он знакомился с женщинами через приложение Tinder, выдавая себя за наследника алмазного магната Льва Леваева. После чего выманивал у них значительные суммы денег, используя мошеннические схемы. Его адвокат при этом отмечает, что по эпизодам, изложенным в фильме, Леваеву официальных обвинений не выдвигали.

Адвокатская сторона также отметила, что Леваев прибыл в Грузию с намерением развивать здесь криптовалютные проекты. Но его нахождение в тюрьме изменило представление о местных условиях ведения бизнеса.

Напомним, приложение для знакомств Tinder заблокировал мошенника Саймона Леваева после показа документальной ленты от Netflix — The Tinder Swindler о поступках злоумышленника. Netflix 2 февраля показал документальный фильм The Tinder Swindler («Аферист по Tinder»). Это история о мошеннике Саймоне Леваеве, который назывался ранее Шимон Гают.

Ранее сообщалось, что житель Ивано-Франковска стал жертвой телефонного мошенничества. У него выманили 78000 грн.