Афганистан и Пакистан договорились о прекращении огня

Стороны договорились о немедленном прекращении огня / © Pixabay

Реклама

После недели тяжелых пограничных боев Афганистан и Пакистан в субботу, 18 октября, договорились о немедленном прекращении огня — это стало самым масштабным обострением между государствами с 2021 года.

Об этом пишет Reuters.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф сообщил о достижении перемирия с Афганистаном и анонсировал новую встречу сторон в Стамбуле 25 октября для обсуждения деталей соглашения. При посредничестве Катара и Турции стороны договорились создать механизм контроля за выполнением перемирия, чтобы обеспечить его стабильность.

Реклама

Напряжение на 2600-километровой границе возникло после того, как Исламабад потребовал от Кабула обуздать боевиков, которые якобы совершают нападения с афганской территории. В результате столкновений и авиаударов погибли десятки людей, еще сотни получили ранения. Кабул опроверг обвинения в предоставлении убежища боевикам и назвал заявления Пакистана дезинформацией, а Исламабад отрицал любую причастность к поддержке группировок «Исламского государства».

Напомним, ранее мы писали о том, что 16 октября Пакистан и Афганистан достигли договоренности о 48-часовом перемирии после интенсивных боевых действий и авиаударов.

11 октября Министерство обороны правительства Талибана сообщило, что афганская армия атаковала военные объекты Пакистана вдоль восточной и южной границ Афганистана. Военные действия против ядерной державы власти Афганистана называют ответом на агрессию.